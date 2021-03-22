Kuğulu Tabiat Parkı'nın yavru kuğuları ilgi odağı oluyor
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Kuğulu Tabiat Parkı'nın yavru kuğuları ilgi odağı oluyor

22.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:45
Kuğulu Tabiat Parkı'nın yavru kuğuları ilgi odağı oluyor

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Kuğulu Tabiat Parkı'nda bulunan yavru kuğular vatandaşların ilgi odağı oldu.

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Kuğulu Tabiat Parkı'nda bulunan yavru kuğular vatandaşların ilgi odağı oldu.

Parkta, bakıcısının "Arap" ismini taktığı kara kuğunun 4 yavru dünyaya getirmesinin ardından kuğu sayısı 10'a çıktı.

Gölde gezintiye çıkan yavru kuğular, vatandaşlarca da ilgi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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