Kuğulu Tabiat Parkı'nın yavru kuğuları ilgi odağı oluyor
22.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:45
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Kuğulu Tabiat Parkı'nda bulunan yavru kuğular vatandaşların ilgi odağı oldu.
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Kuğulu Tabiat Parkı'nda bulunan yavru kuğular vatandaşların ilgi odağı oldu.
Parkta, bakıcısının "Arap" ismini taktığı kara kuğunun 4 yavru dünyaya getirmesinin ardından kuğu sayısı 10'a çıktı.
Gölde gezintiye çıkan yavru kuğular, vatandaşlarca da ilgi görüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun