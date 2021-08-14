Kuğulu Park'ın simgeleri sağlık kontrolünden geçirildi
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Kuğulu Park'ın simgeleri sağlık kontrolünden geçirildi

Kuğulu Park'ın simgeleri sağlık kontrolünden geçirildi
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Başkentin sembol mekanlarından Kuğulu Park'taki kuğu, kaz ve ördekler Çankaya Belediyesi veterinerleri tarafından sağlık taramasından geçirildi.

Başkentin sembol mekanlarından Kuğulu Park'taki kuğu, kaz ve ördekler Çankaya Belediyesi veterinerleri tarafından sağlık taramasından geçirildi.

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin veterinerleri Kuğulu Park'taki kanatlı hayvanların sağlık kontrollerini yaptı.

Parklardaki kuğu, kaz ve ördeklere periyodik sağlık taraması yapan veterinerler, hayvanların sürü hareketlerini, tüy, gaga, göz ve ayaklarını kontrol etti.

Başkentlilerin yakın temasta bulunduğu kuğuların bakımına özel önem veren veterinerler kuğulara koruyucu ilaç uyguladı.

Kuğulu Park'ın simgeleri sağlık kontrolünden geçirildi
Kuğulu Park'ın simgeleri sağlık kontrolünden geçirildi
Kuğulu Park'ın simgeleri sağlık kontrolünden geçirildi
Kuğulu Park'ın simgeleri sağlık kontrolünden geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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