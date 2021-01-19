Kuğulu Park'ın buz tutan havuzu temizlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kuğulu Park'ın buz tutan havuzu temizlendi

19.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:01
Kuğulu Park'ın buz tutan havuzu temizlendi

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, gece saatlerinde yaşanan dondurucu soğuk nedeniyle buz tutan, kuğu, ördek ve kazların yaşadığı havuz temizlendi.

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, gece saatlerinde yaşanan dondurucu soğuk nedeniyle buz tutan, kuğu, ördek ve kazların yaşadığı havuz temizlendi.

Parka gelen Çankaya Belediyesi ekipleri, hayvanların yaşam alanında bulunan havuzdaki buzları kırarak temizledi.

Alana bakım yapan ekipler, hayvanları da yemle besledi.

Çankaya Belediyesi veterinerlerinden Merve Temimhan, parkta yaşayan hayvanların bakımlarının rutin olarak yapıldığını, tıbbi bakım ve gıda kontrollerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Hayvanların yaşam standartlarını üst seviyede tutmaya çalıştıklarının altını çizen Temimhan, Ankara'nın ruhu olmasından dolayı Kuğulu Park'a ayrı bir önem gösterdiklerini vurguladı.

Temimhan, parkta yaşayan kuğu, kaz ve ördeklerin farklı bir tüy yapısına sahip olduğunu, bu sayede soğuğa karşı kendilerini koruyabildiklerini söyledi.

Güneşi fırsat bilerek Kuğulu Park'a gelen vatandaşlar da hayvanlara yem atarak besledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Hande Erçel Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Cüneyt Çakır Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuğulu Park'ın buz tutan havuzu temizlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 16:04:22. #1.14#
title