Küfürlü paylaşımlara AK Parti'den suç duyurusu

AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcıları Cemal Alat, Samet Doğuş ile Ömer Lale, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan hakaret içerikli paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı adına yapılan suç duyurusuyla ilgili Adliye Sarayı çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan İl Başkan Yardımcısı Cemal Alat, şunları söyledi:

"24/07/2019 tarihinde Mehmet D. isimli şahıs Facebook sosyal medya hesabından Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ağza alınmayacak hiçbir ahlaki zemine oturtamadığımız, vicdanları sızlatacak hakaretlerde ve tehditlerde bulunmuştur. Savcılıkta yapılacak olan araştırma sonrasında öncelikle biz Türkiye Cumhuriyet vatandaşlarını sonraki aşamada partimize gönül vermiş her bir bireyi derinden üzen hakaret ve tehditlerin muhtevası daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Söz konusu cümlelerin hedefinde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımız, tarih sahnesinde günümüze değin 16 devlet kurmuş, dünyaya nizam vermiş, yüzyıllar boyu devlet geleneğine sahip bulunmuş bir milletin devletinin başkanıdır. Türkiye Cumhuriyet devletinin başkanına böyle hayasızca, ahlaksızca cümleler kullanmak; isterse bu devletin vatandaşı ve himayesinde bulunsun isterse yabancı uyruk ve hüviyette bulunsun hiç kimsenin haddine değildir. Tüm bu nedenlerle Mehmet D. isimli şüphelinin Sayın Cumhurbaşkanımız, Devlet Başkanımız, Genel Başkanımıza karşı sarf etmiş olduğu hayasızca sözler nedeniyle cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılması sonraki aşamada ise gerekli cezanın verilmesini talep ederiz." - MANİSA

Kaynak: İHA