Küfür ettiğini kabul eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit yakınından özür diledi

BİNGÖL (Haberler.com) - İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve heyetinin Bingöl ziyaretinde şehit ağabeyi Tahir Gümren, "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet bu savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu" sözleriyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener' tepki göstermişti.

ŞEHİT YAKININA AĞZA ALINMAYACAK HARAKETTE BULUNDU

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, tepki üzerine olay yerinden uzaklaştırılan Gümren'in yanına gelerek "Senin bacını si..." gibi ağıza alınmayacak hakarette bulundu.

KÜFRÜ İNKAR ETMİŞTİ

Gümren'e yapılan bu davranışa vatandaştan sert tepki gelince Türkkan, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfrettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez 'ağır küfretti' diye yayınlamışsınız." ifadelerini kullandı." demişti.

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