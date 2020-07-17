Küfür etmemeleri konusunda uyardı, 4 kişiden ölümüne dayak yedi
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Küfür etmemeleri konusunda uyardı, 4 kişiden ölümüne dayak yedi

Bursa'da iddiaya göre Suriyeli bir kadına küfür ettikleri için uyardığı 4 kişiden ölümüne dayak yiyen genç, hastanede hayatını kaybetti.

Küfür etmemeleri konusunda uyardı, 4 kişiden ölümüne dayak yedi
17.07.2020 17:52 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:56

Bursa'da iddiaya göre Suriyeli bir kadına küfür ettikleri için uyardığı 4 kişiden ölümüne dayak yiyen genç, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Gürsu ilçesi kapalı pazar alanında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu bir kadın Gürsu pazar alanına domates almak için gitti. Daha sonra domates satan bir esnafla konuşmaya çalıştığında Türkçe bilmediği için yan tezgahta çalışan Suriye uyruklu 17 yaşındaki Hamza Acan'dan yardım istedi. 17 yaşındaki Hamza, kadının 100 kilo domates alacağını ancak parayı akşam getireceği için akşama ayırmalarını istediğini bildirerek tezgahtan ayrıldı. Akşam olduğunda tekrar pazara dönen kadın, domates satıcılarının yanına geldiğinde, pazarda bulunan Hamza'dan tekrar tercüme etmesi için yardım istedi. Hamza Acan, kadının 100 kilo domates alacak parayı bulamadığı için iptal ettiğini söyleyince pazar esnafı çılgına döndü.

Kadına ve Suriyelilere küfür etmeye başladılar

Kadının domates almaktan vazgeçtiğini duyan pazar esnafı, kadına ve Suriyelilere küfür etmeye başladı. Hamza Acan, küfür etmemeleri konusunda uyarıda bulununca, 4 pazarcı 17 yaşındaki gence saldırmaya başladı. Yere yatırılarak 4 kişi tarafından darp edilen Hamza'nın dili boğazına kaçtı. Gencin fenalaştığını gören saldırganlar hemen olay yerinden uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Hamza Acan'ı Şehit Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Acan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan 4 kişinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Baba Mustafa Acan, "Oğlum pazarda çalışırken bir Suriyeli kadına tercümanlık yaparak yardım etmiş. Kadının domates almaktan vazgeçmesi üzerine 4 kişi Suriyelilere ve kadına küfür etmeye başlayınca Hamza da küfür etmemeleri için uyarıda bulunmuş. Bunun üzerine 4 kişi oğluma saldırarak taş ile vurmuş. Bu yaşanan insanlık dışı bir olay. Oğlumu öyle bir dövmüşler ki dili boğazına kaçmış. Çalıştığı ustası ambulansı arayarak yardım istemiş. Hastaneye kaldırılan Hamza burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doktorun bize söylediğine göre taşla vurdukları için iç kanama geçirmiş ve beyin kanaması geçirmiş" diye konuştu.

Bu yaşanan olayın takipçisi olduklarını dile getiren Avukat Hasan Alacanlı ise, "Sorunlular adli makamlarca yakalandı. Şu anda adli süreç devam ediyor. Yüce Türk Adaleti önünde tüm suçlular yargılanacak, en ağır cezayı alacaktır. Şu anda gözaltına alınan 4 kişinin adli işlemleri devam ediyor" dedi.

Öte yandan gözaltına alınan zanlılardan 15 yaşındaki M.S. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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