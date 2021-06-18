Küfür edip, tabancayla yaraladılar
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Küfür edip, tabancayla yaraladılar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küfür edip, tabancayla yaraladılarADANA'da kimliği belirsiz 2 kişi, sokak ortasında küfür ettikleri Yakup K.'yı (28) tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Küfür edip, tabancayla yaraladılar

ADANA'da kimliği belirsiz 2 kişi, sokak ortasında küfür ettikleri Yakup K.'yı (28) tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet üzerinde kimliği belirsiz 2 kişinin gürültü yaparak evinin sokağından birkaç kez geçtiğini gören Yakup K., iddia göre şüphelilere neden gürültü yaptıklarını sordu. Şüphelilerin küfür ile karşılık vermesi üzerine tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada şüpheliler, Yakup K.'ya iki el ateş açıp, motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Karnına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Yakup K., yakınları tarafından özel araçla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Yakup K.'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Küfür edip, tabancayla yaraladılar
Küfür edip, tabancayla yaraladılar
Küfür edip, tabancayla yaraladılar
Küfür edip, tabancayla yaraladılar
Küfür edip, tabancayla yaraladılar
Küfür edip, tabancayla yaraladılar
Küfür edip, tabancayla yaraladılar
Küfür edip, tabancayla yaraladılar
Küfür edip, tabancayla yaraladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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