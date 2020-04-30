KÜFÜR EDİLDİĞİ İDDİASIYLA KATİL OLDU; 'GÖRMEMİŞİM' DEDİ

Oğullarının küfür ettiği iddiasıyla ateş açtı: Anne öldü, baba ağır yaralı-2Samsun'da oğullarının kendisine küfür ettiğini iddia ettiği Huriye Karadeniz'i pompalı tüfekle öldüren, Sabri Karadeniz'i ise ağır yaralayan Sultan K.