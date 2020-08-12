Küfür cinayetine 2 tutuklama 2 ev hapsi
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Küfür cinayetine 2 tutuklama 2 ev hapsi

Adana'da küfürleşme yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen 4 zanlıdan 2'si tutuklanırken, 2 zanlı da ev hapsi tedbiri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Küfür cinayetine 2 tutuklama 2 ev hapsi
12.08.2020 10:12 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:18

Adana'da küfürleşme yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen 4 zanlıdan 2'si tutuklanırken, 2 zanlı da ev hapsi tedbiri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 6 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi 49030 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Eren Çolak'ın kullandığı motosikletle giderken husumetlisini gören R.I. ile şahıslar arasında küfürleşme oldu. Bunun üzerine R.I. motosikletten inerek peşlerinden otomobille gelen E.K., E.Y., U.Y. ve K.K.'nin yanına gitti. R.I., otomobildeki kişilerle bir süre tartıştıktan sonra belinden çıkardığı tabancayla otomobile ateş açtı. Bunun üzerine otomobildeki şüphelilerden E.K. de tabancayla karşılık verdi. Otomobilden açılan ateş sonucu motosikletle bekleyen Eren Çolak, göğsünden yaralandı. Şüpheliler otomobille olay yerinden ayrılırken, R.I. da kanlar içerisinde yere yığılan arkadaşı Eren Çolak'ı sokak ortasında bırakarak, motosiklete binip kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Eren Çolak, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin saklandıkları adresleri belirleyen ekipler, yaptığı baskınlarda E.K., E.Y., K.K. ve R.I.'yı kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ve R.I. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.Y. ve U.Y.'ye ev hapsi cezası verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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