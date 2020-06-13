Küfredip pompalı tüfekle 9 kişiyi yaraladı, tutuklandı ADANA'da küfrederek girdiği sokakta kendisine tepki gösterenlere pompalı tüfekle ateş edip 9 kişiyi yaralayan G.Y. (17) ile yanındaki Perişan Yanar (54) ve G.Y. (17) tutuklandı.

ADANA'da küfrederek girdiği sokakta kendisine tepki gösterenlere pompalı tüfekle ateş edip 9 kişiyi yaralayan G.Y. (17) ile yanındaki Perişan Yanar (54) ve G.Y. (17) tutuklandı.

Olay, 9 Haziran günü Seyhan ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. G.Y. akşam saatlerinde elinde pompalı tüfek ile girdiği sokakta küfretmeye başladı. Kendisine tepki gösteren vatandaşlarla tartışmaya başlayan G.Y.'nin yanına kısa süre sonra yakınları Tarık K. (19), G.Y. (17), Perişan Yanar (54), Bektaş Y. (40), G.Y. (17) ve Onur T. (25) geldi. Tartışma kavgaya dönüşürken G.Y., elindeki pompalı tüfek ile rastgele ateş etmeye başladı. 3'ü çocuk 9 kişi, isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. G.Y. ve beraberindekiler ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakaladı.Kavganın, husumetten yaşandığı öne sürülürken sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Y., Perişan Yanar ve G.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Onur T. ve Tarık K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Bektaş Y. ise ev hapsine çarptırıldı.

Kaynak: DHA