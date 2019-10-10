10.10.2019 10:02

Yahşihan ilçesinde vatandaşlara "Kuduza Karşı Oral Aşı Temini Projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yahşihan Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, muhtarlar ve vatandaşlara proje hakkında bilgi verdi. Projenin duyurulması amacıyla ilçede birçok yere de afişler asıldı.

Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Dursun Göğer, yaptığı açıklamada, aşılama çalışmaları süresince program etkinliğinin azalmaması için çocuklar başta olmak üzere vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

İlan metni hazırlanarak, ilçe merkezi ve köylerde anonslar yapılarak halkın bilgilendirilmesini istediklerini ifade eden Göğer, "Halkın sağlığını gözetmek zorundayız. Halkımızın bilgilendirilmesi gerektiğini düşünerek ilçe belediye başkanlığı ve köy muhtarlarına bizzat personellerimizi yönlendirerek, düzenli aralıklarla uyarıların ilan edilmesini tebliğ ettik." diye konuştu.

Kaynak: AA