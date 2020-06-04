Kudüslü ve Eynesilli yetimlere kıyafet ve ayakkabı hediye edildi
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Kudüslü ve Eynesilli yetimlere kıyafet ve ayakkabı hediye edildi

Özgür-Der Eynesil Temsilciliğince Kudüs'te 70, Eynesil'de 27 yetim çocuğa Ramazan Bayramı ve sonrasında kıyafet ile ayakkabı hediye edildi.

Kudüslü ve Eynesilli yetimlere kıyafet ve ayakkabı hediye edildi
04.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:40

Özgür-Der Eynesil Temsilciliğince Kudüs'te 70, Eynesil'de 27 yetim çocuğa Ramazan Bayramı ve sonrasında kıyafet ile ayakkabı hediye edildi.

Özgür-Der, Giresun İHH ve Burak Derneği işbirliğinde yapılan çalışmayla Kudüs ve Eynesil'deki yetim çocuklara giysi ve ayakkabıları ulaştırıldı.

Özgür-Der Eynesil Temsilcisi Şükrü Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eynesil ve Kudüslü yetimleri unutmayarak yüzlerini güldürdüklerini söyledi.

Tüm dünyada olduğu gibi bu ramazan ayının Kudüslü Müslümanlar için çok daha zor geçtiğini ifade eden Uzun, şunları kaydetti:

"Kudüslü kardeşlerimiz bir yandan İsrail işgalinin yol açtığı ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlar ile mücadele ederken, bir yandan da dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele etmek zorunda kaldılar. Ramazan ayında işgal altındaki Kudüs'te zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Kudüslü kardeşlerimizin direnişlerine katkı sunup, yanlarında olduğumuzu göstermek için bayramlık kıyafet ve ayakkabı ile yetim çocuklarımızın yüzünü güldürüp, sevinçlerine ortak olduk."

Şükrü Uzun, içinde bulunulan zorlu şartlara rağmen Kudüs'ü unutmayıp, yetimlere sahip çıkan Doğu Karadenizli hemşehrilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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