Kudüs Yüksek İslam Heyeti'nden Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu onuruna iftar
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Kudüs Yüksek İslam Heyeti'nden Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu onuruna iftar

Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Eski Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer'in onuruna iftar verdi.

Eski Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer'in onuruna iftar verdi.

Şeyh Sabri'nin başkanlığındaki Kudüs Yüksek İslam Heyeti'nce işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen iftar davetine Büyükelçi Demirer'in yanı sıra Türkiye'nin Filistin'deki misyon temsilcileri ve Kudüs'ün ileri gelenleri katıldı.

İftar öncesi Şeyh İkrime Sabri, yaptığı kısa bir konuşma ile Büyükelçi Demirer ve Türk misyon temsilcilerine davete katılımından dolayı teşekkür ederken, Türkiye ile Filistin'in ilişkilerinin önemine dikkat çekti.

Büyükelçi Demirer de Şeyh İkrime Sabri ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti temsilcilerine iftar daveti için teşekkür etti.

Kudüs Yüksek İslam Heyeti'nden Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu onuruna iftar
Kudüs Yüksek İslam Heyeti'nden Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu onuruna iftar
Kudüs Yüksek İslam Heyeti'nden Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu onuruna iftar
Kudüs Yüksek İslam Heyeti'nden Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu onuruna iftar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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