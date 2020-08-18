Kudüs Yüksek İslam Heyeti: Mescid-i Aksa yalnız Müslümanlara aittir
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Kudüs Yüksek İslam Heyeti: Mescid-i Aksa yalnız Müslümanlara aittir

Kudüs Yüksek İslam Heyeti, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu ve Yahudilerin burada herhangi bir hakkının bulunmadığını belirtti.

Kudüs Yüksek İslam Heyeti: Mescid-i Aksa yalnız Müslümanlara aittir
18.08.2020 19:29 | Son Güncelleme: 18.08.2020 19:32

Kudüs Yüksek İslam Heyeti, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu ve Yahudilerin burada herhangi bir hakkının bulunmadığını belirtti.

Kudüs Yüksek İslam Heyeti, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Heyet Başkanı Şeyh İkrime Sabri imzasıyla, Aksa'nın fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 51. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında Mescid-i Aksa'da 1969'da çıkarılan yangının sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu belirten Şeyh Sabri, "Mescid-i Aksa'daki yangınlar; İsrail hükümetinin desteğiyle fanatik Yahudilerin Aksa'ya yaptığı baskınlar, Kıble Mescidi'nin altında yapılan ve mescidin temellerini tehdit eden kazılar gibi çeşitli şekillerde hala devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Aksa'nın dünya genelindeki 2 milyara yakın Müslüman'ın inancının bir parçasını temsil ettiğini belirten Şeyh Sabri, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa yalnız Müslümanlara aittir. Gayrimüslimlerin Aksa ile geçmişte ya da şimdi hiçbir ilgileri yoktur. Yahudilerin de bu mescit üzerinde bir hakkı olduğunu kabul etmiyor ve tanımıyoruz."

Şeyh Sabri, çok geç olmadan durumun düzeltilmesi için İslam ve Arap devletlerine, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

Avustralyalı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Camisi'nin mihrabı ve bin yıllık minberini ateşe vermişti.

Kaynak: AA

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