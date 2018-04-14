Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, " Kudüs bir samimiyet testidir. Kudüs varoluş mücadelesinin kendisidir. Bugün Kudüs dünyanın baş belası siyonizmin kuşatması altında iken Mekke ve Medine de küresel emperyalizmin kuşatması altındadır." dedi.

Yalçın, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Memur-Sen öncülüğünde Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kudüs ve Yetim Gecesi'nde yaptığı konuşmada, Kudüs'ün Müslümanlar için önemine dikkati çekti.

Bir İslami oluşumda önce Kudüs hassasiyetine bakılması gerektiğini dile getiren Yalçın, "Kudüs bir samimiyet testidir. Kudüs varoluş mücadelesinin kendisidir. Bugün Kudüs dünyanın baş belası siyonizmin kuşatması altında iken Mekke ve Medine de küresel emperyalizmin kuşatması altındadır. Coğrafi olarak değil, imani bir mesele olarak gördüğümüz iki önemli nokta, sömürü ve siyonizmin kuşatması altındadır. Coğrafyamız sancılı bir süreçten geçiyor." diye konuştu.

"Bu coğrafyada bir virüs kurdular"

Yalçın, Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarının İsrail'e devredildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İsrail, Nil ve Fırat'ın arasına siyon yıldızını yerleştirdi. Çünkü 'Nil ve Fırat arasını alacağız.' dediler. 1948 yılında da devlet olduklarını ilan ettiler. Bu coğrafyada bir virüs kurdular. Üzülerek söylüyorum ki bunu tanıyan ilk Müslüman devlet de Türkiye'dir. Yine Balfour Deklarasyonu'nun 100. yılında ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı ancak savunan adamın mirasını bugün dalgalandıran bir cesaret, İslam İşbirliği Teşkilatı ile küresel oyuna çomak soktu. Dolayısıyla oyun fark edilmiş durumda."

"Güçlü olmak zorundayız"

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım da ABD ve Rusya'nın asıl hedeflerinin Doğu Akdeniz'e yerleşmek olduğunu dile getirdi.

Bu güçlerin, Doğu Akdeniz'deki doğalgazın peşinde olduklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Golan Tepeleri'ndeki petrolün peşindeler. Birbirlerine laf atıyorlar. Uçakları, gemileri, tankları ve topları nereye geliyor. Bu savaşı Müslüman topraklarında yapacaklar ve Müslüman kanı akıtacaklar. Birbirleriyle savaşıyormuş gibi yapacaklar. Sonra adı Ayşe, Fatma ve Mehmet olan insanlar ölecek. Bu nedenle Müslümanın Müslümandan başka dostu yoktur. Güçlü olmak zorundayız. Hiç tereddüt etmeyin bugünler de geçecek."

Yıldırım, Kudüs'ün Müslümanların başkenti olduğunu vurgulayarak, "Kudüs'ün özgürleşmesi Müslümanların uyumasıyla olmaz. İsrail'e cevabı, 31 Mayıs'ta Mavi Marmara'nın yıl dönümünde İstanbul'da gerçekleştireceğimiz yürüyüşte vereceğiz. Bu yürüyüşün adı 'Kudüs Müslümanların başkentidir' olacak. En az 500 bin insanla yürüyerek İstanbul sokaklarını dolduracağız." diye konuştu.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.