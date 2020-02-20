Kudüs ve Mavi Marmara şehitleri için İstanbul'da anma programı düzenlendi

20.02.2020 23:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 23:30

Kudüs ve Mavi Marmara şehitleri düzenlenen programla anıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Üsküdar Çavuşdere Spor Saray'ında düzenlenen "Kudüs ve Mavi Marmara Şehitlerini Anma" programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mavi Marmara belgeselinin izletildiği programda, gemide İsrail saldırısında şehit olanların hayatları da katılımcılara anlatıldı.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, Mavi Marmara şehitlerinin Kudüs'ün özgürlüğüne giden yolu açacağını söyledi.

Suriye'de büyük bir mücadele verildiğini dile getiren Yıldırım, Türkiye'nin tek başına mazlumların yanında yer aldığını belirterek "Allah öksüz bırakılan aileleri koruma ve onları kurtarma şerefini, devlet ve halk olarak bize verdi. İnşallah bizimle beraber olan İslam dünyasının halklarıyla beraber büyük zaferler elde edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA