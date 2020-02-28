Kudüs ve Mavi Marmara şehitleri anma programı iptal edildi

28.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:52

Kudüs ve Mavi Marmara şehitleri için Sakarya'da düzenlenecek program, Esed rejimi tarafından İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerin şehit düşmesi nedeniyle iptal edildi.

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğinden yapılan açıklamada, 1 Mart Pazar günü saat 17.00'de Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilmesi planlanan programın, iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, "1 Mart Pazar günü yapmayı planladığımız Kudüs ve Mavi Marmara şehitleri programımız, Suriye'de askerimize yönelik yaşanan terör saldırısı nedeniyle iptal edilmiştir." denildi.

Kaynak: AA