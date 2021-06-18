Kudüs ve Filistin Müftüsünden İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırısına tepki
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Kudüs ve Filistin Müftüsünden İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırısına tepki

Kudüs ve Filistin Müftüsünden İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırısına tepki
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere müdahalesini "düşmanca saldırı" olarak niteledi.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere müdahalesini "düşmanca saldırı" olarak niteledi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesi sürerken AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgal devletinin polis ve askerleri Mescid-i Aksa'nın içinde Filistinlilere düşmanca saldırıyor." dedi.

Fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed'e hakaretini protesto etmenin bir hak olduğuna vurgu yapan Şeyh Hüseyin, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü bu kin, nefret, ırkçılık ve hakaretler hiçbir değer ve ahlakla örtüşmüyor. Bu hakaretler tüm semavi dinler ile beşeri hukuk sistemlerinde reddedilmiştir."

Şeyh Hüseyin, "işgal devleti ve Yahudi yerleşimcilerinin Filistinliler başta olmak üzere Arap ve İslam dünyasını provoke etmeye çalıştığına" dikkati çekerek, "İşgal devletinin Mescid-i Aksa'daki düşmanca saldırılarının hiçbir gerekçesi olamaz." diye konuştu.

İsrail güçlerinin Harem-i Şerif'in hürmetini ihlal ettiğini belirten Şeyh Hüseyin sözlerini "İşgal devleti Mescid-i Aksa'daki statükoyu değiştirmek için bahane arıyor." diyerek tamamladı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da, fanatik Yahudilerin provokatif "bayrak yürüyüşü"nde Hazreti Muhammed'e hakareti protesto edilirken, İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesinde aralarında bir gazetecinin de bulunduğu bazı Filistinliler yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere müdahale etti
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere müdahale etti
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere müdahale etti
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere müdahale etti
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed'e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahale etti.
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed'e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahale etti.
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