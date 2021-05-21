Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Hüseyin: "Kudüs savaşın da barışın da anahtarıdır"
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Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Hüseyin: "Kudüs savaşın da barışın da anahtarıdır"

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Hüseyin: 'Kudüs savaşın da barışın da anahtarıdır'
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Mescid-i Aksa'daki cuma hutbesinde Filistin halkını ve direnişini selamladı.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Mescid-i Aksa'daki cuma hutbesinde Filistin halkını ve direnişini selamladı.

Şeyh Hüseyin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif'te okuduğu hutbede, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlileri anarak, Filistin halkının işgale boyun eğmeyeceğini vurguladı.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğuna dikkati çeken Şeyh Hüseyin, "Kudüs savaşın da barışın da anahtarıdır." dedi.

Şeyh Hüseyin ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) da Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin'e ilişkin duruşunu düzeltmesi çağrısı yaptı, aksi takdirde "İİT'nin de tarihin çöplüğünde yerini alacağını" ifade etti.

Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Harem-i Şerif'te cuma namazından sonra Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namaz sonrası binlerce Filistinli, Aksa'nın avlularında Gazze Şeridi ve Mescid-i Aksa lehine gösteri düzenledi. Gösteriye katılanlar sık sık tekbir getirip çeşitli sloganlar attı.

Kubbetu's Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki revakların arasında toplanan Filistinliler, Tevhid ve Filistin bayrağının yanı sıra bazı Filistinli grupların bayraklarını açtı. Ayrıca gösteri sırasında, şeker ve tatlı dağıtıldı.

Filistinliler aynı yerde bir süre gösteri düzenledikten sonra Kubbetu's Sahra çevresine doğru yürüyüşe geçti.

İsrail polisi bu sırada ses bombası ve plastik mermiyle cemaate saldırmış, Filistin Kızılayı 20 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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