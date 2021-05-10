Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Hüseyin: "Filistinliler, kutsallarını, dinlerini, namuslarını ve şereflerini savunuyor"
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Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Hüseyin: "Filistinliler, kutsallarını, dinlerini, namuslarını ve şereflerini savunuyor"

Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'yı korumak için ayaklandıklarını vurgulayarak, İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'yı korumak için ayaklandıklarını vurgulayarak, İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.

Şeyh Hüseyin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda AA muhabirine konuştu.

"İşgal devleti, Mescid-i Aksa'ya ve Filistin halkına karşı çirkin bir insanlık suçu işlemektedir. Ancak işgal devletinin tüm planları boşa çıkacaktır Allah'ın izniyle." diyen Şeyh Hüseyin, şöyle devam etti:

"İslam dünyasının Mescid-i Aksa'ya yardım yapması farzdır. Mescid-i Aksa, sadece Kudüslülerin, Filistinlilerin değil, tüm Müslümanların mabedidir. Dolayısıyla Müslümanların ona yardım etmesi farzdır."

Şeyh Hüseyin, Filistinlilerin İsrail polisine karşılık vermesini tebrik ettiğini belirterek, "Bu, Mescid-i Aksa'yı ve haklarını savunma amaçlı yapılan bir kalkışmadır. Filistinliler, kutsallarını, dinlerini, namuslarını ve şereflerini savunuyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etmiş, 305 Filistinliyi yaralamıştı.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Hüseyin: 'Filistinliler, kutsallarını, dinlerini, namuslarını ve şereflerini savunuyor'
Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Hüseyin: 'Filistinliler, kutsallarını, dinlerini, namuslarını ve şereflerini savunuyor'
Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Hüseyin: 'Filistinliler, kutsallarını, dinlerini, namuslarını ve şereflerini savunuyor'
Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Hüseyin: 'Filistinliler, kutsallarını, dinlerini, namuslarını ve şereflerini savunuyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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