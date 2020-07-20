Kudüs Valisi Gays'ın tutukluluk süresi 7 gün uzatıldı İsrail polisi tarafından gözaltına alınan Kudüs Valisi Adnan Gays'ın tutukluluk süresi 7 gün uzatıldı.

İsrail polisi tarafından gözaltına alınan Kudüs Valisi Adnan Gays'ın tutukluluk süresi 7 gün uzatıldı.

İsrail polisi dün sabah Kudüs Valisi Adnan Gays'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde bulunan evine düzenlediği baskın sonrası gözaltına almıştı. Kudüs Valisi Gays, bugün elleri kelepçeli bir şekilde Kudüs Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Yerel kaynaklar, İsrail'e bağlı Kudüs Mahkemesinin Kudüs Valisi Gays'ın tutukluluk süresini 7 gün uzattığını açıkladı. Gays'ın gözaltına alınma nedeninin hala bilinmediği ifade edildi. Öte yandan Vali Gays, bu yıl içinde 3 kez İsrail tarafından gözaltına alınmıştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA