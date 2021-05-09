Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere ait evlerin zorla boşaltılmasıyla ilgili duruşma ertelendi
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Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere ait evlerin zorla boşaltılmasıyla ilgili duruşma ertelendi

Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere ait evlerin zorla boşaltılmasıyla ilgili duruşma ertelendi
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin evlerini boşaltması ve bu evlerin Yahudi yerleşimcilere verilmesiyle ilgili davanın duruşması askıya alındı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin evlerini boşaltması ve bu evlerin Yahudi yerleşimcilere verilmesiyle ilgili davanın duruşması askıya alındı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail Yüksek Mahkemesi, duruşmayı Haziran 2021'de başka bir tarihe erteleme kararı aldı. Duruşma için kesin tarih verilmedi.

Haberde, kararın İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in talebi doğrultusunda alındığı kaydedildi. Mandelblit'in, yetkili makamlara dosyanın sonuçlarıyla ilgili hukuki görüşünü içeren gizli bir zarf vereceği belirtildi ancak ayrıntı paylaşılmadı.

Filistinli ailelerin mücadelesi devam ediyor

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.

Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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