Kudüs'ün kuzeyinde araçla saldırı girişimi

Kudüs'ün kuzeyindeki bir kontrol noktasında, araçla ezme girişimi sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'ün kuzeyindeki Hizma kontrol noktası yakınındaki olayda 3'ü asker 5 İsraillinin yaralandığı belirtildi.

Araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı, arama çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı.

İsrail polisi ise ayrıntılara yer vermeden yaptığı yazılı açıklamada, saldırının bir Filistinli tarafından düzenlendiğini duyurdu.

Kaynak: AA