"Kudüs'ün Işıkları" belgesel filmi Kudüs'te izleyiciyle buluştu

Türk yapımı "Kudüs'ün Işıkları" isimli kısa belgesel film işgal altındaki Doğu Kudüs'te izleyiciyle buluştu.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde yapılan gösterime, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Yapımı bu yıl tamamlanan ve 27 dakikadan oluşan kısa belgesel filmin gösteriminde, filmde görüşlerine başvurulan uzmanların yanı sıra Kudüs'ün Işıkları'nda rol alan Filistinli çocuklar da hazır bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan ve Bağcılar Belediyesi'nin sponsorluğunu üstlendiği filmde Kudüs'teki ramazanlar konu alınıyor.

Türk yapımı belgesel filmin yönetmenliğini Abdülgafur Şahin yaparken, senaryosunu Melis Şahin kaleme aldı. Aybala Hilal Yüksel'in yapımcılığındaki Kudüs'ün Işıkları belgesel filmi gösterimi katılan davetlilerin beğenisini kazandı.

Gösterimin ardından AA muhabirine açıklamalardan bulunan yönetmen Şahin, filmin çekimlerinin bir hafta sürdüğünü belirtti.

"Filmin amacı Kudüs'e ziyareti teşvik etmek"

İlk olarak 2017 Ramazanında Kudüs'ü ziyaret ettiğini ve burada hiç yabancılık çekmediğini dile getiren Şahin, "Ziyaretimiz sırasında medyada gördüğümüzün aksine ışıklarıyla, iftarlarıyla, sahurlarıyla çok neşeli bir Kudüs vardı. Biz de bu hissettiğimiz coşku ve muhabbeti yansıtmak istedik." dedi.

Şahin, basında Kudüs'ün sürekli işgal ve bu işgalin tezahürü olan olaylarla gündeme geldiğini ifade ederek, "Bizim daha fazla buraya gelmemiz lazım. Zaten biz bir kez buraya geldikten sonra gerisini Kudüs hallediyor. Buraya gelip gözümüzle görüp, gönlümüzle hissettikten sonra buraya muhabbet hiç kopmuyor. Bu filmi yaparken izleyiciyi buraya ziyarete teşvik etmek istedik. Bu belgeseli izleyip bir kişi buraya gelmek istese bu bizi mutlu etmeye yeter." diye konuştu.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu ise kurum olarak yıl boyunca birçok farklı alanda kültür-sanat faaliyetleri yaptıklarını ancak bir Türk yönetmenin kadrajından Kudüs'te ramazanın nasıl yaşandığını ve Kudüslülerin Ramazan geleneklerini anlatan bir belgesel filmin ilk kez Filistin'de izleyiciyle buluştuğuna işaret etti.

Kudüs'ün Işıkları belgeselinin dünya prömiyeri 29 Nisan'da ABD'nin Missouri eyaletine bağlı St. Louis kentinde yapılırken, Türkiye galası 3 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenmişti.

Kaynak: AA