Kudüs'ün iki yakasındaki Kovid-19 vaka sayılarında büyük fark var
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Kudüs'ün iki yakasındaki Kovid-19 vaka sayılarında büyük fark var

Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Doğu Kudüs'teki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını uzun süre gizleyen İsrail makamları, ilk defa kutsal şehrin iki yakasındaki vaka sayılarını açıkladı.

Kudüs'ün iki yakasındaki Kovid-19 vaka sayılarında büyük fark var
29.04.2020 21:08 | Son Güncelleme: 29.04.2020 21:08

Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Doğu Kudüs'teki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını uzun süre gizleyen İsrail makamları, ilk defa kutsal şehrin iki yakasındaki vaka sayılarını açıkladı.

İsrail'in resmi verileri, Filistinlilerin yaşadığı Doğu Kudüs ile Yahudilerin yaşadığı Batı Kudüs arasındaki Kovid-19 vaka sayılarında büyük farklılıklar olduğunu gösteriyor.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin pazar gününden bu yana açıklamaya başladığı verilere göre, Batı Kudüs'te 3 bin 271 Kovid-19 vakası görülürken, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 150 vaka kaydedildi.

İsrail tarafının açıklamalarında, Kudüs'teki Filistinlilerin mahallelerinde hastalığa yakalanan 150 kişiden 33'ünün iyileştiği, 30'unun hastanelerde, 87'sinin de evlerinde tedavi gördüğü belirtildi.

Filistin tarafına göre veriler şüpheli

Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler, İsrail makamlarının haftalarca bu verileri gizlemesinin "siyasi" hususlardan kaynaklandığını ve kentte salgının yayılmasını engellemek için "gerçekçi" bir çabaya girişilmediğini düşünüyor.

Filistin sağlık kaynakları, Doğu Kudüs'te Kovid-19'dan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek söz konusu ölümlerin İsrail'in açıkladığı verilerin içinde yer almadığını, dolayısıyla verilerin şüpheli olduğunu vurguluyor.

Doğu Kudüs'teki Silvan Tabipler Komitesi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediyenin verilerinin gerçeği yansıtmadığını, Doğu Kudüs'te vaka sayısının 165'e ulaştığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise işgal güçleri nedeniyle faaliyet gösteremedikleri için Doğu Kudüs'teki vakalara ilişkin sadece tahminde bulunabildiklerini belirtiyor.

Filistinli Bakan Mey Keyle, dün düzenlediği basın toplantısında, Doğu Kudüs'teki vaka sayısını 225 olarak tahmin ettiklerini vurgulamıştı.

Vaka sayıları arasındaki fark çok büyük

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak açıklanan resmi verilere bakıldığında kutsal şehrin iki yakası arasındaki büyük fark da şüpheleri artırıyor.

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, doğusuyla batısıyla Kudüs'te toplam 3 bin 421 vaka mevcut. Bunun sadece 150'sinin Doğu Kudüs'te olduğu, Batı Kudüs'te ise 3 bin 271 kişide virüs görüldüğü belirtildi.

İsrail resmi istatistiklerine göre, yaklaşık 320 bini Filistinli olan Kudüs'ün toplam nüfusu 914 bini aşıyor. Nüfusa oranlandığında da iki yaka arasında Kovid-19 vaka sayılarındaki fark yine çok yüksek kalıyor.

Tel Aviv hükümetince geçen haftalar boyunca yayımlanan raporlarda ultra Ortodoks (Haredi) Yahudilerin yaşadığı bölgelerde koronavirüsün hızla yayıldığına işaret edilmişti.

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 15 bin 782'ye yükselirken, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 212'ye ulaşmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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