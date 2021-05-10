Kudüs'teki zulme dikkat çekmek için Uludağ'dan atlayış yapıp, Filistin bayrağı açtılar
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Kudüs'teki zulme dikkat çekmek için Uludağ'dan atlayış yapıp, Filistin bayrağı açtılar

Kudüs'teki zulme dikkat çekmek için Uludağ'dan atlayış yapıp, Filistin bayrağı açtılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mescid-i Aksa'da yaşanan İsrail saldırısı ve zulmü Bursa'da ilginç bir şekilde protesto edildi.

Mescid-i Aksa'da yaşanan İsrail saldırısı ve zulmü Bursa'da ilginç bir şekilde protesto edildi. Uludağ'dan yamaç paraşütü ile atlayan iki dağcı, Filistin Bayrağı açtılar. Paraşütçü İbrahim Dinçer, "Kudüs tüm dünya müslamanlarının iman meselesidir. Her şartta ve zeminde Kudüs mücadelemiz devam edecektir. Bursa semalarından Kudüs'e direnişe binlerce kez selam olsun"dedi.

Bursalı iki paraşütçü Mescidi Aksa'daki saldırıya dikkat çekmek için Uludağ'dan paraşütle atlayıp Filistin ve Türk Bayrağı açtılar.

Uludağ'ın eteklerindeki tarihi Zeyniler Köyü'nün paraşüt pistinden havalanan İbrahim Dinçer ve oğlu Kerem Dinçer paraşütleri ile Filistin ve Türk bayrakları açarak zulme dikkat çekti.

Kudüs ve Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için bir böyle bir etkinliğe imza attıklarını ifade eden Abdullah İğde, "İşgalci İsrail rejiminin yaptığı katliamlara adına böyle bir şey düşündük. Kudüs'ün kustallığını ve hiçbir müslümanın Kudüs'ü unutmamasını istiyoruz. Orada yaşanan zulme,müslümanların kendi mabedlerinde saldırıya uğramasını kınıyoruz. Bütün müslümanları uyanmaya çağırıyoruz" dedi.

Paraşütçü İbrahim Dinçer ise, "Tüm Filistinli kardeşlerimizin ve İslam aleminin Ramazan ayı mübarek olsun. Kudüs GÜnü İslamın diriliş günüdür. Kudüs tüm dünya müslümanlarının iman meselesidir. Her şartta ve zeminde Kudüs mücadelemiz devam edecektir. Bursa semalarından Kudüs'e; direnişe binlerce kez selam olsun" diye konuştu.

Uludağ'dan atlayan ve bayrak açan paraşütçüler daha sonra Yıldırım ilçesine iniş yaptılar - BURSA

Kudüs'teki zulme dikkat çekmek için Uludağ'dan atlayış yapıp, Filistin bayrağı açtılar
Kudüs'teki zulme dikkat çekmek için Uludağ'dan atlayış yapıp, Filistin bayrağı açtılar
Kudüs'teki zulme dikkat çekmek için Uludağ'dan atlayış yapıp, Filistin bayrağı açtılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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