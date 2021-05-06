Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesi sakinlerine destek için toplu iftar düzenlendi
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Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesi sakinlerine destek için toplu iftar düzenlendi

Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: İftar sofralarının hazırlanması Oruçların açılması Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli Alaa Al Salaymeh ile röportaj KUDÜS - İsrail yönetiminin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı aileleri evlerinden zorla çıkarma planını protesto eden Filistinliler, mahallede...

Görüntü Dökümü:

İftar sofralarının hazırlanması

Oruçların açılması

Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli Alaa Al Salaymeh ile röportaj KUDÜS - İsrail yönetiminin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı aileleri evlerinden zorla çıkarma planını protesto eden Filistinliler, mahallede toplu iftar düzenledi.

Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesi sakinlerine destek için toplu iftar düzenlendi
Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesi sakinlerine destek için toplu iftar düzenlendi
Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesi sakinlerine destek için toplu iftar düzenlendi
Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesi sakinlerine destek için toplu iftar düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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