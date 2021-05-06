Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesi sakinlerine destek için toplu iftar düzenlendi
Görüntü Dökümü: İftar sofralarının hazırlanması Oruçların açılması Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli Alaa Al Salaymeh ile röportaj KUDÜS - İsrail yönetiminin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı aileleri evlerinden zorla çıkarma planını protesto eden Filistinliler, mahallede...
Görüntü Dökümü:
İftar sofralarının hazırlanması
Oruçların açılması
Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli Alaa Al Salaymeh ile röportaj KUDÜS - İsrail yönetiminin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı aileleri evlerinden zorla çıkarma planını protesto eden Filistinliler, mahallede toplu iftar düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh