Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesi sakinlerine destek için toplu iftar düzenlendi

Görüntü Dökümü: İftar sofralarının hazırlanması Oruçların açılması Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli Alaa Al Salaymeh ile röportaj KUDÜS - İsrail yönetiminin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı aileleri evlerinden zorla çıkarma planını protesto eden Filistinliler, mahallede...