"Kudüs'teki Okulum Kampanyası" tanıtıldı

Uluslararası Hepimiz Meryemiz Platformu, Kudüs'teki eğitim sorunları, çözümleri ve destek yollarının işlendiği " Kudüs'teki Okulum Kampanyası"nın tanıtımını yaptı.

Platformun Türkiye Grubu Başkanı Ayşegül Bayıcı, Fatih Belediyesi Ali Emiri Nikah Salonu'nda düzenlenen kampanya tanıtım toplantısında, haklarının farkında olup peşinde koşan, inancına ve milletine aidiyet duygusuyla yaşayan, vatanının özgürlüğü için çabalayan bilinçli bir neslin yetiştirilmesinde eğitimin önemli bir rolü olduğunu belirtti.

İsrail'in Filistinlilere yönelik, eğitim sistemini zayıflatmaya ve yok etmeye çalıştığını ifade eden Bayıcı, Kudüs'te eğitim sisteminin birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını, bu zorlukların başında ortak bir otoritenin olmayışının geldiğini söyledi.

Bayıcı, Kudüs halkının İsrail müfredatını benimsemeyerek, işgal güçlerine karşı bir direniş verdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"İşgal güçlerinin Filistinlilere, topraklarına ve evlerine yönelik yaptığı tüm katliamları ve ihlalleri gizlemeyi hedefleyen müfredat ile bir mücadele içindedirler. Kudüs'teki okullarda altyapı yetersizdir. Farklı alanlarda öğretmen eksikliği vardır. İsrail Eğitim Bakanlığı ve Kudüs Belediyesine bağlı okullardaki öğretmen maaşlarına kıyasla Vakıflar Bakanlığına bağlı öğretmenlerin maaşlarının neredeyse yarı yarıya düşük olması, eğitim kalitesini olumsuz etkiliyor. İsrail Eğitim Bakanlığı ve İsrail işgal belediyesi tarafından denetlenen okullarda kasıtlı gevşeklik ve yönetim ihmalkarlığı ile öğrencilerin, ailelerinin geçimini sağlamaları amacıyla çalışmaya mecbur bırakılmaları, okullarını terk etmelerine neden olmaktadır."

"Eğitim sistemi otoritesinin birleştirilmesi zorunludur"

Kudüs halkının direnişlerini güçlendirmenin ve kimliklerini korumanın bir yolu olarak eğitime sahip çıkılmasını isteyen Bayıcı, okul binalarının da bakımının yapılması gerektiğini anlattı.

Ayşegül Bayıcı, eğitim kurumlarında eğitim sistemi otoritesinin birleştirilmesinin zorunlu olduğunu değerlendirerek, şöyle devam etti:

"Kudüslü ailelere maddi destek temin etmekle çocuklar, onlara destek olmak adına çalışmak ve okulu terk etmek zorunda kalmayacaktır. Filistin ulusal kimliğini korumak, işgale ve Yahudileştirme politikalarına direnmek adına Kudüs'te öğretmenler yetiştirmek noktasında çalışmalar yapılmalı. Ayrıca okullarına giderken İsrail kontrol noktalarından geçmek zorunda olan öğrencileri korumak için çalışan Birleşmiş Milletler kuruluşlarının rolünü etkinleştirmek gerekiyor."

Bayıcı, Kudüs halkının başta eğitim olmak üzere tüm haklarını korumak amacıyla başlatılan "Kudüs'teki Okulum Kampanyası" kapsamında farklı ülkelerdeki okulları ziyaret ederek öğrencilere Kudüs'teki eğitim sorununu anlatmak için ekiplerin koordine edildiğini söyledi.

Eğitim sorununa ışık tutması amacıyla küresel elektronik kampanya başlatıldığını anlatan Bayıcı, Kudüs çocuklarına karşı görevlerini yerine getirmeleri için insan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletler örgütleri ile yazıştıklarını bildirdi. Bayıcı, "Kudüs'te_eğitimi_kurtarın' hashtagi ile kampanyamıza katılın." çağrısında bulundu.

Açıklama, daha sonra İngilizce ve Arapça olarak da okundu.

Toplantıya, Platform Başkanı Hind Al Mutava ile platformun Lübnan Temsilcisi Hitam Şahade de katıldı.