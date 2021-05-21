Kudüs'teki İsrail zulmü fotoğraf kareleriyle anlatıldı
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Kudüs'teki İsrail zulmü fotoğraf kareleriyle anlatıldı

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Haberler | Yerel

Taksim metroda bir kadın raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu İsrail'in Kudüs ve Filistin'e saldırılar ve yaşanan zulüm, Şanlırufa'nın Sevirek ilçesinde sergilenen fotoğraf kareleri ile anlatıldı.

Taksim metroda bir kadın raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu

ŞANLIURFA - İsrail'in Kudüs ve Filistin'e saldırılar ve yaşanan zulüm, Şanlırufa'nın Sevirek ilçesinde sergilenen fotoğraf kareleri ile anlatıldı.

Kudüs Platformu adı altında bir araya gelen STK'lar ilçenin Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Lezgo parkında, 'Kudüs ve Filistin' temalı fotoğraf sergisi açtı. İsrail zulmünü ve mazlum halk Filistin'in direnişini gösteren fotoğraf sergisi bir gün boyunca açık kalacak. Yaptıkları etkinlik hakkında açıklamada bulunan platform üyesi Sezai Çetin," Burada Kudüs'e Destek Platformu tarafından bir fotoğraf sergisi açmış bulunmaktayız. Burada ki amacımız, özelikle şuan da zulüm gören Kudüs'teki insanlar ve Filistin'in genelinde zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve bu zulme dikkat çekmektir. 73 yıldır, Filistin'de ki Müslümanlar ve hatta diğer dinlere ait olan insanlar da Siyonistlerin zulmü altındadır, Siyonistler her türlü zulmü onlara reva görüyor. Gerektiğinde evlerini yıkıyorlar, evlerine konuyorlar, sürgün ediyorlar. Bizlerde istiyoruz ki, şuanda Siverek'ten orda ki insanlara, orda ki mazlumlara desteğimizi belirtelim ve karınca kararınca, bu zulmü bir şekilde insanlara ulaştıralım ki, insanlarda orada bir zulümün olduğunun farkına varırlar" dedi. Üniversite öğrencisi Şeyhmus Şüküroğlu'da yaptığı açıklamada, "Kudüs'te olan son olaylardan sonra bizde üniversite öğrencileri olarak, farkındalık oluşturmak için, 'Kudüs ve Filistin' temalı fotoğraf sergisine destek verdik. Amacımız Filistin'de ki Müslüman kardeşlerimizi unutmayalım, İsrail'in zulmünüm medyaya, kamuoyuna yansıtalım. Dünya medyaları onların ellerinde olduğu için bu zulmü yansıtmıyorlar, bizde bu zulmü yansıtmak için böyle bir girişime başvurduk" diye konuştu.

Kudüs'teki İsrail zulmü fotoğraf kareleriyle anlatıldı
Kudüs'teki İsrail zulmü fotoğraf kareleriyle anlatıldı
Kudüs'teki İsrail zulmü fotoğraf kareleriyle anlatıldı
Kudüs'teki İsrail zulmü fotoğraf kareleriyle anlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar

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