Kudüs'teki Hristiyan din adamlarından Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek ziyareti
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Kudüs'teki Hristiyan din adamlarından Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek ziyareti

Kudüs'teki Hristiyan din adamlarından Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek ziyareti
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Üst düzey Hristiyan din adamlarından oluşan bir heyet, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail makamlarının zorla evlerinden çıkarma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinli ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Üst düzey Hristiyan din adamlarından oluşan bir heyet, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail makamlarının zorla evlerinden çıkarma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinli ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Kudüs Latin Patrikhanesi Başpiskoposu Pierbattista Pizzaballa başkanlığındaki Kilise heyeti, zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinli bir ailenin evinde mahalle sakinleriyle buluştu.

Kilise heyeti, dayanışma ziyareti sırasında basına herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Öte yandan mahalle sakinleri tarafından basınla paylaşılan yazılı açıklamada, "Bugün Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleri olarak, etnik temizliğe ve sistematik şekilde zorla yerinden edilmeye karşı verdiğimiz mücadelemize desteğini vurgulayan Kudüs Latin Patrikhanesi Başpiskoposu Pizzaballa ve beraberindeki Kudüs kiliseleri başkanlarından oluşan heyetin ziyaretinden onur duyduk." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, bu ziyaretin Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleri için büyük bir anlam ifade ettiği ve güçlü bir dayanışma mesajı taşıdığı vurgulandı.

İsrail mahkemeleri, Filistinli ailelerin itirazlarını reddetmişti

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin, evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti. Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu.

Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin, karara yönelik itirazlarını geri çevirmişti. Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesinde 9 Mayıs'ta görülen duruşmada nihai bir karara varılmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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