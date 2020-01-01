Kudüs'teki Eski Şehir'in surlarına Filistin bayrağı asıldı
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Kudüs'teki Eski Şehir'in surlarına Filistin bayrağı asıldı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinin surlarına, Filistin bayrağı asıldı.

01.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:22
Kudüs'teki Eski Şehir'in surlarına Filistin bayrağı asıldı

İşgal altındaki 'ün "Eski Şehir" bölgesinin surlarına, bayrağı asıldı.

Sosyal medyada yer alan fotoğraflarda, Eski Şehir'in kapılarından El-Amud ( Kapısı) ile Sahire arasında yer alan surlara, büyük boyutlu bir Filistin bayrağının asıldığı görüldü.

Eski Şehir'in surlarına asılan bayrağın üzerinde, Filistin'in efsanevi lideri Yasir Arafat ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın fotoğraflarının yanı sıra, Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in sembolü yer aldı.

Kentte yaşayan Filistinliler tarafından asıldığı düşünülen bayrak, daha sonra surların üzerine çıkan İsrail polisince indirildi.

Doğu Kudüs'te Filistin bayrağı asmayı yasaklayan bir kanun olmamasına rağmen, İsrail polisi buna izin vermiyor.

Filistinliler ise bu engeli aşmak için farklı yöntemlere başvuruyor.

Kaynak: AA
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