Kudüs'teki araçlı saldırının ardından Beyt Cala beldesine baskın düzenlendi
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Kudüs'teki araçlı saldırının ardından Beyt Cala beldesine baskın düzenlendi

Kudüs'te gerçekleşen ve 12 İsrail askerinin yaralandığı araçlı saldırının ardından kaçan saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldı.

06.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:30
Kudüs'teki araçlı saldırının ardından Beyt Cala beldesine baskın düzenlendi

'te gerçekleşen ve 12 askerinin yaralandığı araçlı saldırının ardından kaçan saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldı. İsrail askerleri, 'nın Beytüllahim kentine bağlı Beyt Cala beldesine baskın düzenledi.

Sokaklardaki güvenlik kamerası kayıtlarına el koyan İsrail askerleri beldedeki bazı ev ve dükkanlarda arama yaptı. Bölge halkını sorgulayan İsrail güvenlik güçleri, bir araca el koydu.

Sabah erken saatlerde Batı Kudüs'te bir Filistinli aracını İsrail askerlerinin üzerine sürmüş ve saldırı sonucu biri ağır olmak üzere 12 İsrail askeri yaralanmıştı.

Öte yandan İsrail polisi, saldırıda kullanılan aracın işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınında terk edilmiş halde bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kudüs'teki araçlı saldırının ardından Beyt Cala beldesine baskın düzenlendi
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