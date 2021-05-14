Kudüs'te şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Kudüs'te şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kudüs'te şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzincan'da İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Erzincan'da İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi. Terzibaba Camii'nde toplanan yüzlerce vatandaş ve bazı sivil toplum kuruluşları gıyabi cenaze namazının ardından açıklamada bulunarak İsrail'i kınadı.

Erzincan'da, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü vatandaşlar Terzibaba Camii'nde bir araya gelerek İsrail'in saldırıları sonucu şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı gıyabi cenaze töreni STK temsilcilerinin açıklamalarının ardından son buldu.

Cenaze törenine katılan ve Doğu Kudüs'te yapılan terör saldırılarını kınayan STK sözcüleri "Milyonlarca Kudüs gönüllüsü olarak yola çıkmaya, Aksa için kanımızı akıtmaya ve canımızı vermeye hazırız. Son Siyonist ölünceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Mücadelemiz, başta Kudüs olmak üzere tüm İslam beldeleri ve mazlum coğrafyalar kutlu bir zaferle Siyonizm'den kurtulana dek devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Gıyabi cenaze namazına katılan vatandaşlardan Embiya Yavuz ise, "Müslümanların bir araya gelmesi lazım. Bu mübarek günlerde, Ramazan'da çok üzüldük. Duygularımız kabardığı için pek konuşamıyoruz. Cenab-ı Allah tüm Müslümanlara birlik beraberlik nasip etsin. Kafir topluluklarına karşı da Müslümanlara yardım etsin." dedi. - ERZİNCAN

Kudüs'te şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Kudüs'te şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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