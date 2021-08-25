Kudüs'te orman yangını
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Kudüs'te orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Kudüs'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

İşgal altındaki Kudüs'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

İsrail işgali altındaki Kudüs'te İsrail'e bağlı Givat Ayram yerleşim bölgesinin yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Çevredeki evlerin tahliyesi yapılırken, İsrail güçleri bölgeye 6 uçağın yanı sıra itfaiye ekibi gönderdi. Müdahale edilen yangın şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini arttırırken yangında ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Yangının henüz kontrol altına alınamadığı öğrenildi.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kudüs'te orman yangını
Kudüs'te orman yangını
Kudüs'te orman yangını
Kudüs'te orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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