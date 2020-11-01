Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri
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Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri

01.11.2020 05:20 | Son Güncelleme: 01.11.2020 05:27

Batı Kudüs'te toplanan yüzlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası talebiyle gösteri düzenledi.

Batı Kudüs'te toplanan yüzlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası talebiyle gösteri düzenledi.

Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri
Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri
Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri
Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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