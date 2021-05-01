Kudüs'te Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldıran İsrail protesto edildi
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Kudüs'te Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldıran İsrail protesto edildi

Kudüs'te Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldıran İsrail protesto edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İşgal altındaki Kudüs'te, İsrail'in Ramazan ayının başından bu yana Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik düzenlediği saldırılar protesto edildi.

İşgal altındaki Kudüs'te, İsrail'in Ramazan ayının başından bu yana Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik düzenlediği saldırılar protesto edildi.

İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik zulmü Ramazan ayında da devam ederken, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazını kılan Filistinlilere yönelik saldırılar protesto edildi. Teravih namazının ardından gerçekleştirilen gösteriye binlerce Filistinli katılırken, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın İsrail saldırılarından korunması çağrısı yapıldı. Filistinliler daha sonra Filistin bayrakları açarak İsrail karşıtı sloganlar eşliğinde yürüdü.

Mescid-i Aksa'da Ramazanın üçüncü cumasına 60 bin kişi katıldı

İsrail güçleri ile Filistinliler arasında son günlerde yaşanan yüksek tansiyon devam ederken, binlerce Filistinli cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etmişti. İsrail'in tüm kısıtlamalarına rağmen Ramazan ayının üçüncü cumasında namaza 60 bin kişi katılmıştı. İsrail güçleri, cuma namazı için Batı Şeria'dan korona aşısı yaptırmış 10 bin Filistinlinin girişine izin vereceğini açıklamasının ardından binlerce kişi Batı Şeria ile Kudüs arasındaki kontrol noktalarına akın etmişti. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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