Kudüs'te maskeli kişiler üniversite girişinde araçlara saldırdı - Haberler
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Kudüs'te maskeli kişiler üniversite girişinde araçlara saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kudüs'te bir üniversitenin girişinde silahlı ve maskeli kişiler çok sayıda aracın camlarını kırarken, saldırı nedeniyle dersler iptal edildi.

Kudüs'te bir üniversitenin girişinde silahlı ve maskeli kişiler çok sayıda aracın camlarını kırarken, saldırı nedeniyle dersler iptal edildi.

Kudüs'te bulunan El-Kuds Üniversitesi'nin girişinde bir grup maskeli silahlı kişi üniversite çalışanları ve öğrencilerine ait araçlara saldırdı. Yerel kaynaklar, çok sayıda aracın camlarını kıran saldırganların öğrencilere tehditler savurduğunu ve öğrencilerin araçlarını üniversitenin içine park etmelerini talep ettiklerini ifade etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a Kudüs'ün en büyük ulusal kurumu olan üniversitede yaşanan kaosa müdahale etmesi çağrısında bulunuldu. Üniversite çevresinde güvenlik sağlanana kadar derslerin saatlerinin askıya alındığı ve üniversiteye saldıranların cezalandırılacağı da ifade edildi.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kudüs'te maskeli kişiler üniversite girişinde araçlara saldırdı

Kudüs'te maskeli kişiler üniversite girişinde araçlara saldırdı

Kudüs'te maskeli kişiler üniversite girişinde araçlara saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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