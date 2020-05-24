Kudüs'te Kovid-19 gölgesinde bayram namazı kılındı
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te oturan Filistinliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ibadete kapalı olan Mescid-i Aksa'nın kapıları önünde Ramazan Bayramı namaz kıldı.
24.05.2020 12:26 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:32
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te oturan Filistinliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ibadete kapalı olan Mescid-i Aksa'nın kapıları önünde Ramazan Bayramı namaz kıldı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA