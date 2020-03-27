Kudüs'te koronavirüs tedbirleri Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle cadde ve sokakların boş olduğu görüldü. İsrail polisi, Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Şam Kapısı önünde önlem alarak, vatandaşların belgelerini kontrol etti.

Kaynak: AA