Kudüs'te koronavirüs önlemleri Dezenfekte çalışmasından detaylar Kudüs'te bir grup gönüllü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eski Şehir bölgesinde yer alan Esbat kapısı ve çevresinde dezenfekte çalışması yaptı.

Dezenfekte çalışmasından detaylar Kudüs'te bir grup gönüllü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eski Şehir bölgesinde yer alan Esbat kapısı ve çevresinde dezenfekte çalışması yaptı. Kaynak: AA