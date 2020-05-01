Kudüs'te koronavirüs gölgesinde cuma namazı
01.05.2020 23:03 | Son Güncelleme: 01.05.2020 23:05
Mescid-i Aksa'dan genel görüntüler Mescid-i Aksa'nın kapısı önünde namaz kılanlardan detaylar Güvenlik önlemi detayları İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde oturan Filistinliler, cuma namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ibadete açılamayan Mescid-i Aksa'nın...
Mescid-i Aksa'dan genel görüntüler
Mescid-i Aksa'nın kapısı önünde namaz kılanlardan detaylar
Güvenlik önlemi detayları İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde oturan Filistinliler, cuma namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ibadete açılamayan Mescid-i Aksa'nın kapıları önünde kıldı. Filistinliler, salgın nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu.
Kaynak: AA