Kudüs'te korona salgını nedeniyle camiler kapatıldı Kudüs'te korona virüsün yayılmasını önlemek için camilerin kapatılması nedeniyle Müslümanlar namazlarını cami avlusunda kılıyor.

Kudüs'te korona virüsün yayılmasını önlemek için camilerin kapatılması nedeniyle Müslümanlar namazlarını cami avlusunda kılıyor.

Kudüs'te korona virüsünün yayılmasını engellemek için yetkililer Mescid-i Aksa'nın ve tüm camilerin kapatılmasına karar verdi. Camilere gidemeyen cemaat, namazlarını açık havada ve cami avlularında kılıyor. Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, "Tüm dualar kutsanmış El Aksa Camii'nin avlusunda yapılacak ve tüm kapılar ibadet edenlere açık kalacaktır" dedi. El-Kisvani, ayrıca kapatma kararının başka bir resmi duyuru olana kadar devam edeceğini söyledi.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İHA