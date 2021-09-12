Kudüs'te İsrailli yerleşimci aracıyla Filistinli genci ezdi - Haberler
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Kudüs'te İsrailli yerleşimci aracıyla Filistinli genci ezdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Kudüs'te İsrailli bir yerleşimci, aracıyla Filistinli bir genci ezerek yaraladı.

- Kudüs'te İsrailli bir yerleşimci, aracıyla Filistinli bir genci ezerek yaraladı.

Kudüs'te İsrailli bir yerleşimcinin aracıyla Filistinli bir genci ezerek yaraladığı bildirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Kudüs'ün doğusundaki Al-Tur kasabasında söz konusu yerleşimci aracıyla Filistinli gence çarptı. Filistinli gencin hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, sağlık durumu hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kudüs'te İsrailli yerleşimci aracıyla Filistinli genci ezdi

Kudüs'te İsrailli yerleşimci aracıyla Filistinli genci ezdi

Kudüs'te İsrailli yerleşimci aracıyla Filistinli genci ezdi

Kudüs'te İsrailli yerleşimci aracıyla Filistinli genci ezdi
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Haber: Kudüs'te İsrailli yerleşimci aracıyla Filistinli genci ezdi - Haberler
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