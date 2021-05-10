Kudüs'te İsrailli yerleşimci, aracını Filistinlilerin üzerine sürdü

İsrailli bir yerleşimci, Mescid-i Aksa çevresinde aracını Filistinlilerin üzerine sürmesi sonucu 2 Filistinli ezildi.

İsrailli bir yerleşimci, Mescid-i Aksa çevresinde aracını Filistinlilerin üzerine sürmesi sonucu 2 Filistinli ezildi.

Kudüs'te İsrail güçleri Filistinlilere yönelik şiddet olayları devam ederken, İsrail yerleşimciler ve Filistinliler arasında tansiyon artıyor. Mescid-i Aksa'nın çevresinde yaşanan olayda bir İsrailli yerleşimci, aracını Filistinlilerin üzerine sürdü. En az 2 Filistinli yaralandı.

Olayın ardından Filistinli gençler, İsrailli yerleşimciyi durdurmak için müdahale etmeye çalıştı. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı