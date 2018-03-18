Kudüs'te İsrailli Güvenlik Görevlisini Bıçakla Ağır Yaralayan Türk Öldürüldü

Kudüs'te İsrailli bir güvenlik görevlisini bıçakla ağır yaralayan bir Türk vatandaşı açılan ateş sonucu öldürüldü. İsrail basınına göre, 30 yaşındaki güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.

İsrail'de daha sonra saldırıyla ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.

Saldırı sonrası açıklama yapan İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, "Olaya hızla müdahale eden ve daha fazla yaralanmaya mahal vermeden saldırganı öldüren polisimizi kutluyorum" dedi.

Batı Şeria'da Cuma günü de bir Filistinli motosikletini İsrail askerlerinin üstüne sürmüş, 2 asker ölmüştü.

İsrail'de İngilizce yayımlanan Haaretz gazetesine göre Hamas saldırı sonrası bir açıklama yaptı.

Hamas, takdir ettiğini duyurduğusaldırının ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının 100. gününde düzenlenmesine dikkat çekti.