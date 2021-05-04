Kudüs'te İsrail güçleri ve Filistinliler arasında arbede: 20 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kudüs'te İsrail güçleri ve Filistinliler arasında arbede: 20 yaralı

Kudüs'te İsrail güçleri ve Filistinliler arasında arbede: 20 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İşgal altındaki Kudüs'te evlerinden zorla çıkartılmak istenen Filistinliler'in düzenlediği protestoya İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu çıkan olaylarda 20 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Kudüs'te evlerinden zorla çıkartılmak istenen Filistinliler'in düzenlediği protestoya İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu çıkan olaylarda 20 kişi yaralandı.

İsrail makamlarının işgal altındaki Kudüs kentinin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri zorla evlerinden çıkartma kararına karşı tepkiler sürüyor. Filistinliler, işgalci güçlerin söz konusu kararına karşı evlerinin önünde bir araya gelerek protesto düzenledi. Yatsı namazından sonra başlayan protestoya evlerinden zorla çıkartılmak istenen ailelerin yanı sıra destek amacıyla gelen halk da katıldı. İsrail güçlerinin ise protestoya müdahalesi gecikmedi. İşgalci İsrail güçleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu eylemcilere karşı biber gazı kullanarak protestoyu dağıtmaya çalıştı.

İki taraf arasında tansiyonun yükselmesi sonucu çıkan arbedede 20 Filistinli yaralandı. Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun kritik olduğu belirtilirken, arbedenin ardından 1'i kadın toplam 3 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Öte yandan 2019 yılında Kudüs'teki bir mahkeme, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli ailelerin evlerini, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine boşaltmaları yönünde karar vermişti. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hamas Sözcüsü Zuhri: Şimdiye kadar ki en büyük tehlike, on binlerce fanatik Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyecek
Hamas Sözcüsü Zuhri: Şimdiye kadar ki en büyük tehlike, on binlerce fanatik Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyecek
ABD'li teknoloji devi Intel, İsrail'de 600 milyon dolarlık ArGe merkezi kuracak
ABD'li teknoloji devi Intel, İsrail'de 600 milyon dolarlık ArGe merkezi kuracak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Hande Erçel Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Caner Erkin Gökhan Töre Burak Yılmaz Yılmaz Vural Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kudüs'te İsrail güçleri ve Filistinliler arasında arbede: 20 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:49:27. #1.14#

title