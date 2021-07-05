Kudüs'te İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı
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Kudüs'te İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Filistin'in başkenti Kudüs'ün Silvan bölgesinde İsrail güçleri, İsrail'in yerleşimci politikalarını protesto eden Filistinlilere saldırdı.

Filistin'in başkenti Kudüs'ün Silvan bölgesinde İsrail güçleri, İsrail'in yerleşimci politikalarını protesto eden Filistinlilere saldırdı.

Filistin'in başkenti Kudüs'te bulunan Silvan'daki el-Bustan semtinde İsrail'in yerleşimci politikalarını protesto eden Filistinlilere İsrail güçleri saldırdı. Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanan İsrail güçlerine Filistinliler havai fişek ile karşılık verdi. Çıkan olaylarda yaralananların sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmadı.

İsrail, el-Bustan'da yaklaşık 100 evi ruhsat eksikliği bahanesiyle yıkmayı planlıyor.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kudüs'te İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı
Kudüs'te İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı
Kudüs'te İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı
Kudüs'te İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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