Kudüs'te Hayat: Kudüslü Fotoğrafçıların Gözünden" Sergisi

"Kudüs'te Hayat: Kudüslü Fotoğrafçıların Gözünden" fotoğraf sergisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile İBB Kültür Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen serginin açılış töreni CRR fuaye alanında gerçekleştirildi.

Kudüslü 5 profesyonel fotoğraf sanatçısının eserlerinin yer aldığı serginin küratörü Mehmet Lütfi Şen, Kudüs'ün coğrafyanın tam merkezinde yer aldığını söyledi.

Kudüs'teki hayatı hissetmenin önemine dikkati çeken Şen, "Oradaki kardeşlerimiz zor şartlarda sürekli bir mücadele içinde yaşıyorlar. Biz burada Kudüs'ü hep üzüntülerle anıyoruz ama böyle anmak zorunda değiliz. Kudüslü kardeşlerimiz orada yaşıyor, orada bir hayat var." şeklinde konuştu.

Serginin Kudüs'teki yaşamın İstanbul'a taşınması ve bunun için deklanşörüne basan fotoğraf sanatçılarının İstanbul'da ağırlanması açısından önemli olduğunu vurgulayan Şen, şunları kaydetti:

"Bu sergi hayatı sanat ve kültür açısından beslemek adına çok önemli. Kudüs'ü ve Kudüs'te yaşayan kardeşlerimizin sanatlarını buraya taşıyoruz. Buradaki sanatları da oraya taşıyoruz. Medeniyetimizi çağdaş dünyada yeniden inşa ederek Kudüs'le daha çok yan yana gelebiliriz."

"Filistinliler sayısız güzellikler üretiyor"

YEE Strateji Geliştirme Müdürü Bülent Üçpunar, Filistin ve Kudüs'ün çoğunlukla savaş haberleriyle gündeme geldiğini söyledi.

Bu şiddet haberlerinin işgalin bir boyutu olduğunu belirten Üçpunar, "Filistinliler hayat denilen mucizenin içerisinde her gün sayısız güzellikler üretiyor, insanlığa muhteşem işler hediye ediyorlar. İşgalin canımızı yakan şiddeti maalesef bizi bu güzellikleri görmekten alıkoyuyor." ifadesini kullandı.

YEE'nin bir kültür kurumu olduğunu ve Filistin'i insan hayatına sunduğu değerlerle gündeme getirmek istediklerini vurgulayan Üçpunar, şunları kaydetti:

"Bu serginin ikinci ayağı aynı fotoğraf sanatçılarının eserleriyle İstanbul'u konu alacak ve Kudüs'te gerçekleşecek. Ocak 2019'da ise Ankara'da Filistin'in kilimlerini konu alan başka bir sergiye ev sahipliği yapacağız. Tüm bu etkinlikler sayesinde Filistin'i sanatla, kültürle, insani değerlerle gündeme getirmek istiyoruz."

Kudüslülerin yaşantılarını sıra dışı nitelikte resmetmek ve hayatın tüm yönleriyle devam ettiğini göstermek amacıyla düzenlenen sergi 14 Aralık'a kadar CRR fuaye alanında ziyarete açık kalacak.

Sergide Kudüslü tanınan fotoğrafçılardan Iyad Tawil, Mohamad Dweik, Ata Jaber, Mostafa Alkharouf ve Faiz Abu Rmeileh'in Kudüs'te çektikleri 7 farklı kategorideki fotoğraflar yer alıyor.