Kudüs'te Gözaltına Alınan İki Türk Vatandaşı İstanbul'a Geldi

Kudüs'te Gözaltına Alınan İki Türk Vatandaşı İstanbul'a Geldi

DOĞU Kudüs'ün eski şehir bölgesinde İsrail polisi tarafından gözaltına alınan ve bugün sınır dışı edilen 3 Türk vatandaşından Abdullah Kızılırmak ve Mehmet Gargalı İstanbul'a getirildi.

Kudüs'te Gözaltına Alınan İki Türk Vatandaşı İstanbul'a Geldi

DOĞU Kudüs'ün eski şehir bölgesinde İsrail polisi tarafından gözaltına alınan ve bugün sınır dışı edilen 3 Türk vatandaşından Abdullah Kızılırmak ve Mehmet Gargalı İstanbul'a getirildi. 

Kudüs'te Cuma günü gözaltına alınan ve Cumartesi akşamı çıkarıldıkları mahkemede kefalet karşılığı serbest bırakılan 3 Türk vatandaşından Kızılırmak ve Gargılı, Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 19.40'ta Tel-Aviv'den İstanbul'a geldi. Kızılırmak ve Gargılı, polis tarafından uçaktan alınarak işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü. - İstanbul

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