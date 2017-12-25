Kudüs'te Gözaltına Alınan İki Türk Vatandaşı İstanbul'a Geldi





Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesinde İsrail polisi tarafından gözaltına alınan ve bugün sınır dışı edilen 3 Türk vatandaşından Abdullah Kızılırmak ve Mehmet Gargalı İstanbul'a getirildi.



Kudüs'te Cuma günü gözaltına alınan ve Cumartesi akşamı çıkarıldıkları mahkemede kefalet karşılığı serbest bırakılan 3 Türk vatandaşından Kızılırmak ve Gargılı, Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 19.40'ta Tel-Aviv'den İstanbul'a geldi. Kızılırmak ve Gargılı, polis tarafından uçaktan alınarak işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü. - İstanbul